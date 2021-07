Rowwen Hèze-zanger Jack Poels staat te trappelen om na bijna anderhalf jaar weer het podium op te mogen, maar zegt tegelijkertijd een deel van de rust van de coronatijd te willen behouden. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat het zijn stem goed heeft gedaan dat hij niet meer elk weekend meerdere keren op een podium stond.

Poels, die vrijdag met zijn band het nieuwe album Onderaan Beginne uitbrengt, gaat de vrije tijd die hij in de coronatijd had wel missen. "Voor die rust zou ik meteen weer tekenen."

De zanger kreeg tijdens het opnemen van de plaat teruggekoppeld dat de rust zijn stem goed had gedaan. "Voorheen stond ik drie keer per weekend wel ergens op een podium. Onze producer merkte dat mijn stem nu anders klinkt, omdat ik nu niet zoveel heb moeten optreden. Moe zijn is uiteindelijk nergens goed voor, ook niet voor je stemgeluid."

De nieuwe plaat van de band heet Onderaan Beginne, omdat de mannen nog altijd het gevoel hebben op nul te beginnen met elk optreden. "Het is elke keer weer alsof je in de eerste klas zit. Dat is altijd ons motto geweest. Bij het ene optreden voel je dat sterker dan bij het andere, maar het is wel hoe onze carrière van de grond is gekomen ook. We hadden geen oom met een platenmaatschappij, maar hebben voor de kastelein en zijn vrouw opgetreden. Het begrip geeft een goed beeld van onze band die nu 35 jaar bestaat."

'Niet stilstaan en bij de pakken neerzitten'

Om de plaat op te nemen, moest de zeskoppige band in kleine groepjes naar de studio in Haarlem in verband met de coronamaatregelen. Na vier dagen bikkelen in de studio stond een groot deel van de plaat al. Het was een andere werkwijze dan Poels gewend is, maar hij is ervan overtuigd dat het Onderaan Beginne alleen maar goed heeft gedaan.

Qua geluid wil de band ook na 35 jaar nog kunnen verrassen. Dat doen ze niet per se met hun publiek in gedachten, maar vooral om als band altijd vooruit te blijven gaan. "Mijn ervaring is dat je niet zo letterlijk met je publiek in je hoofd moet werken. Ook na zoveel albums, moet je altijd weer een heuvel op om te maken wat je echt wil."

"Je blijft als mens altijd groei doormaken en als band willen we ook nooit pas op de plaats maken. Het is met onze producer Huub Reijnders toch weer gelukt om nieuwe dingen te proberen. Er staan grooves op de plaat die wij vroeger nooit hadden gekund. Dat is voor ons wel de winst: niet bij de pakken neerzitten en niet stilstaan."

'Staan te trappelen als koeien die de wei in mogen'

Als het publiek dan ook nog eens aanslaat op de vernieuwingen, is dat voor Poels het grootste geluksmoment. "Om straks weer in de ogen van de mensen te kunnen zien dat ze genieten, is de grootste beloning die er is."

Hij is dan ook blij dat hun manager de agenda voor de komende maanden weer flink heeft gevuld. "We staan echt te trappelen als koeien die weer de wei in mogen. We beginnen op 14 augustus met het buitenconcert De wei in en daarna hebben we bijna elk weekend wel een optreden. Mijn vrouw vroeg me laatst of we in het najaar nog samen weg kunnen, maar dat wordt al een puzzel."

Poels is niet meer bang, zoals hij eerder dit jaar in AD vertelde, dat hij optredens laat op de avond niet meer aankan. "Het was echt zo dat ik amper tot 23.00 uur wakker kon blijven, laat staan dat ik dan nog het podium op zou moeten. Ik dacht echt: 'Hoe ga ik dat ooit weer doen?' Maar ik had gewoon een aanloop nodig. Nu we ook weer wat televisieoptredens hebben gedaan, voel ik gelijk dat er een hernieuwde energie door mijn lijf stroomt."