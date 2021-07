De nieuwe vertaling van het lied van Pippi Langkous valt niet geheel in de smaak bij Paula Majoor, de vrouw die de Nederlandse stem van Pippi inspreekt. Ze had de tekst wel iets stouter willen zien, zei ze dinsdag bij Radio 10.

Maandag werd bekend dat in de Nederlandse versie de zinnen 'drie maal drie is zes, wiede wiede wie wil van mij leren' en 'ze doet haar eigen zin' zijn vervangen. Dat werd gedaan op verzoek van de erven van schrijfster Astrid Lindgren (1907-2002).

Majoor vindt dat er kritischer gekeken had kunnen worden naar de nieuwe zin 'Hier komt Pippi Langkous, dat is namelijk mijn naam'. "Dan denk ik: nou, ik weet niet wie dit vertaald heeft? 'Dat is namelijk mijn naam', daar hadden ze toch iets anders voor moeten verzinnen."

"Ik vind het niet zo erg hoor, als die erven dat willen, maar vertaal het dan toch een beetje stout. Zij zal het woord 'namelijk' nooit gebruiken, denk ik", aldus Majoor.