Lowlands adviseert zijn bezoekers zich te laten vaccineren tegen COVID-19, omdat ze zich anders voor en tijdens het festival zullen moeten laten testen op het coronavirus. De organisatie wil de vaccinatie echter niet verplicht stellen.

"Begrijp ons goed: we willen niemand een vaccinatie opdringen, jouw lijf is jouw lijf", schrijft de organisatie op de website van het festival.

Bij meerdaagse evenementen zoals Lowlands moeten bezoekers die nog niet volledig gevaccineerd zijn zich volgens de op dit moment geldende regels voor aanvang van het evenement en vervolgens elke 24 uur opnieuw laten testen, zegt de overheid. Volgens de Lowlands-organisatie gaat dit veel tijd en moeite kosten.

"Een hoop gedoe dus, dat simpel voorkomen kan worden. De makkelijkste manier is om je zo snel mogelijk te laten vaccineren. Met een vaccinatiebewijs in je CoronaCheck-app kun je straks zo doorwandelen bij de festivalpoort. Bovendien weet je meteen zeker dat je beschermd bent tegen het virus, nogal een win-win dus."

Lowlands vindt dit jaar van 20 tot en met 22 augustus plaats. Het is mogelijk dat de overheid op dat moment andere voorwaarden aan het organiseren van meerdaagse evenementen stelt. Stichting Open Nederland (SON) moet er samen met festivalorganisaties voor zorgen dat er, indien nodig, testfaciliteiten op de festivalterreinen beschikbaar zijn. Afgelopen vrijdag liet SON in gesprek met de NOS weten nog te moeten inschatten of het "operationeel haalbaar" is om zulke faciliteiten op alle terreinen neer te zetten.

Op de vraag of Lowlands een testfaciliteit zal hebben, zegt een woordvoerder tegen NU.nl: "Het lijkt erop dat het nodig is dat bezoekers die nog niet volledig beschermd zijn tussentijds getest moeten worden. Onder welke voorwaarden precies is nog niet duidelijk; de politiek moet daar nog een besluit over nemen."