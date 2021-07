De manager van Britney Spears, Larry Rudolph, heeft zijn ontslag ingediend. Na 25 jaar heeft hij besloten te stoppen, omdat de zangeres meerdere keren heeft aangegeven niet meer te willen optreden.

Spears staat sinds dertien jaar onder curatele van haar vader en daarom is de brief waarin Rudolph zijn ontslag indient niet gericht aan de zangeres, maar aan haar vader.

"Ik heb al ruim 2,5 jaar geen contact meer met Britney, omdat zij mij destijds liet weten voor onbepaalde tijd te willen stoppen met werken. Eerder vandaag is mij duidelijk geworden dat Britney heeft uitgesproken dat ze helemaal wil stoppen", aldus Rudolph in de brief, die in handen is van Deadline.

De manager is nooit onderdeel geweest van het curatorschap en onderstreept dan ook niet te weten wat de precieze afspraken zijn. "Ik ben ooit aangenomen door Britney om haar te helpen bij haar carrière. Als haar manager denk ik dat het het beste is voor Britney als ik stop, omdat mijn diensten niet langer nodig zijn."

Rudolph schrijft dat hij trots is op de tijd die hij met de zangeres heeft gehad. "Ik wens haar alle geluk en gezondheid in de wereld en ik zal er altijd voor haar zijn als ze me nodig heeft."

In haar getuigenis op 23 juni om onder het curatorschap van haar vader uit te komen, vertelde Spears dat ze ongelukkig is en zich opgesloten voelt. Jamie Spears gaat niet alleen over de financiën van zijn 39-jarige dochter, haar vader bepaalt ook waar ze woont, wat ze eet en met wie ze omgaat.