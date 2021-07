De Italiaanse zangeres Raffaella Carrà is maandag op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ziekte. In Nederland werd ze vooral bekend door het nummer A far l'amore comincia tu, beter bekend onder het refrein Scoppia, scoppia mi sco.

Het nummer uit 1977 stond hoog in de Nederlandse hitlijsten. De Nederlandse vrouwengroep Luv' maakte er een eigen variant van: het nummer Don Juanita De Carnaval.

Televisiemaker Sergio Japino maakte het overlijden van Carrà bekend. De twee werkten veel samen en waren goede vrienden. "Raffaella heeft ons verlaten. Ze ging naar een betere wereld, waar haar menselijkheid, haar onmiskenbare lach en haar buitengewone talent voor altijd zullen schitteren", schreef de televisiemaker.

Carrà was ook actief als actrice en speelde onder meer in de film Von Ryan's Express met Frank Sinatra. Van 2013 tot 2016 was ze te zien als jurylid in The Voice of Italy.