Zanger Bill Ramsey is op negentigjarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn familie maandag aan persbureau DPA. De Amerikaans-Duitse zanger werd vooral bekend door zijn pop-, jazz- en schlagermuziek.

Ramsey overleed in Hamburg. Vooral zijn schlagernummers Souvenirs en Pigalle (Die grosse Mausefalle) leverden hem grote bekendheid op.

De zanger brak door in de jaren vijftig en nam ook diverse Duitstalige covers op van hits van artiesten als Elvis Presley, The Beatles en Roger Miller.

Ramsey woonde zo'n twintig jaar in Zürich en sinds 1991 met zijn vierde vrouw in Hamburg. Zijn vrouw Petra was arts, maar werkte ook als zijn manager.