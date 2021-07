Denzel Curry, Kaytranada, Bring Me The Horizon, Metronomy en Koffee stonden geprogrammeerd voor de komende editie van Lowlands, maar hebben toch afgezegd. Ze hebben dat besluit gemaakt wegens de steeds veranderende coronaregelgeving, meldt de organisatie maandag op Instagram.

"Augustus komt snel dichterbij en we hebben er het volste vertrouwen in dat we elkaar weer in de polder zien. Door steeds veranderende coronaregelgeving, zowel binnen als buiten Europa, is internationaal toeren veel ingewikkelder dan normaal", schrijft de organisatie van het festival in Biddinghuizen.

"Dit brengt voor acts grote risico's en onzekerheden met zich mee - met onvermijdelijke afzeggingen als gevolg."

Dinsdag worden er desondanks 29 nieuwe acts aangekondigd, aldus de organisatie.

Lowlands is dit jaar van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus. De organisatie gaat er vooralsnog van uit dat het evenement ondanks de coronamaatregelen weer op de reguliere manier door kan gaan.