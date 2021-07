Davina Michelle staat op 21 mei 2022 voor het eerst alleen in Rotterdam Ahoy. De zangeres zal daar haar eerste grote soloshow geven, nadat haar twee concerten in AFAS Live in 2020 niet door konden gaan vanwege de coronapandemie.

De zangeres stond al eerder op het podium in Rotterdam: het recentst nog tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, maar ook eerder met de speciale shows van Radio 538. Volgens Davina Michelle is de keuze voor Rotterdam vanzelfsprekend, omdat ze uit de omgeving komt.

De show, waarvan de kaartverkoop donderdag 8 juli om 10.00 uur start, krijgt de naam Hyper.

"Er is de afgelopen paar jaar zo veel gebeurd, zoals het Songfestival, het voorprogramma van P!nk, Beste Zangers, optreden bij Marco Borsato in De Kuip, nummer 1-hits en heel veel bijzondere shows en momenten. Die stroomversnelling heeft tot een haast hyperactieve lifestyle geleid, iets wat gelukkig best goed bij mij past, haha. Al die prikkels en momenten wil ik gebruiken in mijn Ahoy-show", aldus de zangeres.