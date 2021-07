Matt Doyle wordt de nieuwe zanger van UB40, heeft de Britse reggaeband maandag op de eigen website bekendgemaakt. Doyle is de zanger van de band KIOKO, dat net als UB40 uit Birmingham komt.

Vorige week werd bekend dat de frontman van UB40, Duncan Campbell, om gezondheidsredenen stopt met het maken van muziek. De 63-jarige zanger werd vorig jaar al eens opgenomen in het ziekenhuis met een beroerte. De band moest daarom op zoek naar een vervanger.

Doyle is geen vreemde voor UB40. De zanger was eerder al te horen in het nummer You Don't Call Anymore en ging in 2019 met de band mee op tournee. In een verklaring laat hij weten vereerd te zijn dat de keuze op hem is gevallen.

"UB40 heeft trouwe en geweldige fans en ik vind het geweldig dat ik er al zoveel heb leren kennen. Mijn belofte aan hen en aan alle fans over de hele wereld is dat ik altijd alles zal geven bij het zingen van de nummers die ze kennen en waar ze zo van houden."

Robin Campbell (foto), de broer van Duncan en gitarist van de band, is blij met de komst van Doyle. "Hij is een getalenteerde jongeman met een stem en zangstijl die goed bij de band past. Bovenal is het ook nog eens een aardige gast."