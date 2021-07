De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Miss Montreal - Zo Mooi

Miss Montreal maakte in 2019 volledig de overstap naar Nederlandstalige muziek en scoorde met haar cover van het door Stef Bos geschreven Door De Wind een van de grootste hits van haar carrière. De nieuwe single van de band van Sanne Hans heet Zo Mooi. In gesprek met AD vertelt dat ze het nummer voor het eerst live speelde tijdens haar eerste concert in lange tijd. "Midden in dat nummer ging iedereen dansen en meedoen, dat zag ik niet aankomen, dat heb je niet zo snel bij een nieuw lied. Ik stond perplex, had de tranen in mijn ogen", aldus de zangeres.

Beluister het nummer hier

David Guetta, MistaJam & John Newman - If You Really Love Me (How Will I Know)

Whitney Houston is inmiddels negen jaar overleden, maar het werk van de zangeres komt nog met regelmaat terug in de hitlijsten. Zo maakte de Noorse producer Kygo in 2019 een nieuwe versie van het nummer Higher Love gezongen door Houston. David Guetta gebruikt op zijn nieuwe single If You Really Love Me (How Will I Know), een samenwerking met MistaJam en zanger John Newman, het refrein van haar hit How Will I Know.

Beluister het nummer hier

Bebe Rexha - American Citizen

Barack en Michelle Obama hebben voor Netflix de nieuwe animatieserie We The People geproduceerd, waarin kijkers alles leren over burgerschap en hun rol binnen een land. De serie wordt begeleid door muziek van een aantal grote Amerikaanse artiesten. Zo leverden Janelle Monáe, H.E.R. en Adam Lambert al een bijdrage aan de soundtrack. Ook zangeres Bebe Rexha heeft een nummer voor de reeks opgenomen, dat toepasselijk American Citizen heet.

Beluister het nummer hier

Big Red Machine & Taylor Swift - Renegade

Big Red Machine is de band van Aaron Dessner (The National) en Justin Vernon (Bon Iver). De mannen werkte in de afgelopen tijd aan een nieuwe plaat en waren beide betrokken bij Evermore en Folklore, de twee albums die Taylor Swift vorig jaar uitbracht. De zangeres geeft nu wat terug door ook vocalen te leveren op de nieuwe single van de band, Renegade. Het nummer werd geschreven door Dessner en Swift. Het album How Long Do You Think It's Gonna Last van Big Red Machine verschijnt op 27 augustus en bevat nog een samenwerking met Swift.

Beluister het nummer hier

Bertolf - Only Together

Op 28 juli verschijnt Luizenmoeder - De Film en dat kan natuurlijk niet zonder soundtrack. Ilse Warringa, die de film regisseerde, het scenario leverde en Juf Ank speelt, vroeg singer-songwriter Bertolf om een nummer voor de film te schrijven. Dat werd Only Together, dat drie weken voor de release van de film als single verschijnt. De zanger brengt het nummer uit op zijn 41e verjaardag.

Beluister het nummer hier