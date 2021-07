Miss Montreal houdt ter ere van haar vijftienjarige zangcarrière haar grootste show ooit. Ze zal dit concert volgend jaar geven in Ahoy.

De zangeres staat op 26 maart 2022 in de Rotterdamse concertzaal.

"Ik kan het zelf nauwelijks geloven", zegt Sanne Hans, zoals de zangeres eigenlijk heet, in een reactie. "Een jubileum vier je met een groot feest en dat is precies wat we gaan doen op 26 maart 2022 in Rotterdam. Wat heb ik zin om op te treden en alle mensen weer te zien en er een mooi feest van te maken."

Miss Montreal gaat haar grote hits, zoals Just A Flirt en Door de wind, maar ook nieuwe nummers spelen. De kaartjes zijn vanaf vrijdag 2 juli om 10.00 uur te koop.