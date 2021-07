Met nog vijftig dagen te gaan, worden in Biddinghuizen de eerste tekenen van Lowlands zichtbaar. De festivalorganisatie staat te popelen om het evenemententerrein gereed te maken voor de bezoekers die eind augustus naar Biddinghuizen afreizen.

"Na veel te lang binnen zitten is de opbouw van #LL21 begonnen", schrijft de organisatie op Twitter.

Vooralsnog moeten de bezoekers zich vooraf laten testen of moeten ze bij de ingang een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Ze hoeven geen mondkapje op en ook is 1,5 meter afstand houden niet nodig.

"Hopelijk laat de politiek op korte termijn weten aan welke concrete voorwaarden je moet voldoen als je Lowlands wilt bezoeken."

Lowlands vindt plaats op 20, 21 en 22 augustus op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Op het affiche staan onder meer The Chemical Brothers, The Opposites, Stormzy en Liam Gallagher. Tineke Schouten en Stefano Keizers zijn twee van de namen op het comedyprogramma. Kaartjes voor het festival zijn uitverkocht.