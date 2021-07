Componist Louis Andriessen is donderdag overleden. Dat heeft zijn echtgenote bevestigd na een bericht in de Volkskrant.

Andriessen is 82 jaar geworden. Hij overleed in Weesp, waar hij in een gemeenschap woonde voor mensen met dementie.

Andriessen laat echtgenote Monica Germino na. Zij vertelde in december 2020 over de ziekte van haar man. De componist leed aan dementie en verbleef sinds ruim een jaar in een zorginstelling.

Hij speelde daar nog veel op de piano, maar zijn laatste compositie dateert van 2019. Dat was May, dat afgelopen jaar online is uitgezonden.

Louis Joseph Andriessen werd op 6 juni 1939 in Utrecht geboren, in een muzikale familie. Hij componeerde muziek van composities als De Staat, De Tijd en De Materie. Ook maakte hij de muziek voor theater-, ballet- en filmproducties.

Daarnaast was hij een van de grondleggers van de Haagse School, een muzikale stroming die begon in de tweede helft van de twintigste eeuw.