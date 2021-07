In 2009 groeiden Colin Benders alias Kyteman en zijn Hiphop Orkest binnen enkele maanden uit tot een fenomeen. Maar de groei ging te snel voor het ensemble en het project werd vroegtijdig stopgezet. Dit jaar wil de artiest de tournee eindigen die nooit werd afgerond. "Dat ene jaar heeft zo'n impact op ons gehad, het was bijna traumatisch", zegt Benders tegen NU.nl.

In 2005 probeert Benders een ruzie met zijn toenmalige vriendin te beslechten. Om sorry te zeggen neemt hij een nummer in één nacht op, stuurt het naar de vrouw in kwestie en zet het daarna weg. Meer is hij er op dat moment niet mee van plan. Op dat moment weet Benders niet dat het nummer hem en zijn orkest helemaal naar de top zal brengen.

In januari 2009 begint Kyteman met zijn Hiphop Orkest (een groot collectief van muzikanten en rappers) te toeren met The Hermit Sessions, een project waar hij de voorgaande drie jaar aan heeft gewerkt. Benders heeft de potentie van Sorry erkend en heeft het nummer al in het repertoire van het orkest opgenomen.

Op het talentenfestival Noorderslag blaast hij publiek en pers omver. Boekingen voor grote en kleine festivals in Nederland stromen binnen. Een optreden op Lowlands in datzelfde jaar vormt het hoogtepunt van het orkest. Op primetime in de Alpha-tent. Met Sorry als een van de meest legendarische afsluiters die het festival in zijn geschiedenis heeft gezien.

In 2010 trok Colin Benders de stekker uit het Hiphop Orkest-project, zonder het voor zijn gevoel echt afgerond te hebben. Foto: NU.nl/Paul Barendregt

'We gingen in één jaar van 0 naar 100'

Maar het orkest is op dat moment niet toegerust om aan de grote vraag van publiek en organisatoren te voldoen. Er komt een stoomtrein op gang die niet meer valt te stoppen.

"We gingen in één jaar van 0 naar 100. Ik kon er op dat moment niet zo van genieten als ik wilde. Ik was net 22, echt een kleuter nog. We werden opgeslokt door de podiumindustrie."

In 2010 trekt Benders de stekker uit het project, zonder het voor zijn gevoel echt afgerond te hebben. "Ik dacht dat ik het had afgesloten", zegt hij daar elf jaar later over. "Maar alleen al het feit dat ik er zo lang niet aan heb durven terugdenken en ook niet naar de muziek kon luisteren, gaf me te kennen dat ik er nog niet klaar mee was."

Kyteman en zijn orkest zijn dit jaar drie keer te zien: op twee festivals en met een concert in de Ziggo Dome. Kyteman en zijn orkest zijn dit jaar drie keer te zien: op twee festivals en met een concert in de Ziggo Dome. Foto: ANP

'Ga ik hier lol in hebben?'

Om de bittere nasmaak van het project weg te spoelen en de cirkel rond te maken, moet er nog één optreden van het orkest komen. Benders stelt zich daarom aan het begin van dit jaar enkele essentiële vragen: "Voelt dit goed? Ga ik hier lol in hebben? Wil ik dit nu gaan doen?" Zijn besluit staat daarna vast. Het wordt echter snel duidelijk dat hij het niet bij één enkel festivaloptreden kan laten.

"Dat zou niet eerlijk zijn voor alle mensen die ons willen zien." Daarom is Kyteman en het orkest niet alleen op Lowlands, maar ook op Down the Rabbit Hole en in de Ziggo Dome te zien. "En met drie shows heb je ook meer rust, omdat de kans groter is dat op zijn minst een van de drie helemaal te gek gaat worden", vult Benders eerlijk aan.

Slechts één lid van de originele bezetting kan niet bij alle optredens aanwezig zijn, omdat hij al een schrijfperiode voor zichzelf had ingelast.

"Die baalde daarvan, maar voor de rest doet iedereen mee. Dat is waanzinnig. Iedereen voelt dat dit de afsluiter is van een tournee die we nooit hebben afgerond. Ik voel nu voor het eerst dat ik dit met vrienden aan het doen ben. We nemen de tijd om het project weer terug te claimen, het weer van onszelf te laten worden. Ik ben nachtenlang met mensen aan het praten, omdat er toen zoveel niet is uitgesproken. We durven nu pas na te denken over hoe dat destijds voor ons allemaal was."

'Dat hoofdstuk was afgesloten'

Na die drie optredens valt het doek echt voor Kyteman en het Hiphop Orkest. Er zullen geen shows meer volgen, zweert Benders. "Maar mocht het nou ontzettend goed voelen, dan sluit ik niet uit dat we nog wat iets samen achter de schermen gaan doen. Het is alleen zo dat iedereen ondertussen succesvol met zijn eigen ding bezig is en van een ongesubsidieerd orkest kun je bovendien niet leven."

Nog drie keer Kyteman en zijn Hiphop Orkest betekent ook nog drie keer Sorry spelen. Daarvoor moest Benders zijn trompet weer afstoffen.

"Ik heb er echt jaren niet op gespeeld of zelfs naar gekeken. Dat hoofdstuk was afgesloten. Op Sorry klinkt die trompet heel vet, daar klopt alles. Maar als ik naar andere opnames van mij met het instrument luister, dan vind ik mezelf gewoon niet echt goed. Ik zag en zie mezelf niet als trompettist. Maar ik ben er weer stiekem mee bezig en het valt me alleszins mee. Ik ben toonladders aan het oefenen en meespeel-cd's aan het draaien. Ik voel me twaalf jaar oud, maar ik zou bijna zeggen dat ik weer kan spelen."