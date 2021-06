Marilyn Manson is door nog een vrouw aangeklaagd wegens seksueel misbruik, schrijft TMZ. Model Ashley Morgan Smithline is daarmee de vierde vrouw in twee maanden die een aanklacht indient tegen de artiest.

Volgens documenten die in handen zijn van TMZ nam Manson in 2010 contact op met Morgan met de mededeling dat hij haar wilde casten voor een film. Volgens het model vloog ze eind dat jaar naar Los Angeles en trok ze bij hem in, waarop de twee een seksuele relatie kregen.

Morgan zegt dat ze een paar dagen nadat ze bij hem was ingetrokken wakker werd terwijl haar handen en voeten aan elkaar waren gebonden. Ze werd naar eigen zeggen diverse keren misbruikt door de artiest en liep ook verwondingen op, zoals een gebroken neus en sneeën in haar schouder, arm en buik.

Een woordvoerder van Manson ontkent alle beschuldigingen. "Er kloppen zoveel dingen niet aan dit verhaal dat we niet eens weten waar we moeten beginnen met alles rechtzetten. Deze relatie, als je het al een relatie kunt noemen, duurde slechts een week."

Arrestatiebevel wegens vermeende mishandeling

De rocker werd eerder onder meer aangeklaagd door Game of Thrones-actrice Esme Bianco, zijn voormalige assistent Ashley Walters en een onbekende andere vrouw. In februari kwam actrice Evan Rachel Wood, die drie jaar een relatie had met Manson, naar buiten met haar verhaal. Zij zegt jarenlang door hem te zijn misbruikt. Na Wood kwamen verschillende andere vrouwen met beschuldigingen.

Er werd onlangs een arrestatiebevel tegen Manson uitgevaardigd wegens de vermeende mishandeling van een cameraman tijdens een concert in 2019.

Manson verloor al zijn platencontracten en verschillende rollen door de beschuldigingen aan zijn adres. Ook zijn manager stopte de samenwerking met de artiest.