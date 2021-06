Willow Smith heeft als kind gezien hoe haar moeder, actrice en zangeres Jada Pinkett-Smith, op tour met haar band Wicked Wisdom regelmatig werd bedreigd en gediscrimineerd. In een interview met L'Officiel vertelt de twintigjarige Smith dat het haar destijds bang maakte.

Smith ging van haar vierde tot haar tiende regelmatig mee op tour met haar moeder en de band Wicked Wisdom. Ze herinnert zich dat haar moeder regelmatig te maken kreeg met discriminatie. "Mijn moeder kreeg zo veel haat. Het was intens racisme en seksisme", vertelt Smith.

"Ze werd met de dood bedreigd, mensen gooiden glas naar haar als ze op het podium stond. Er gebeurden bizarre dingen als ze aan het toeren was met de band." Smith, die zelf ook een carrière heeft als zangeres, geeft toe dat de gebeurtenissen een grote impact op haar hebben gehad. "Ik heb de haat van dichtbij meegemaakt en dat was eng. Ik denk dat ik dat gevoel wel met me mee heb gedragen."

Smith denkt terug aan hoe haar moeder met deze situaties omging als ze zich zelf onzeker voelt over iets in haar muziekcarrière. "Ik ga dan terug naar de herinneringen die ik heb aan mijn moeder die moest omgaan met fysieke dreiging. Ze stond erboven. Natuurlijk was ze bang, maar ze heeft me echt geleerd om me niets aan te trekken van het oordeel van anderen."

Smith brengt op 16 juli haar nieuwe album Lately I Feel Everything uit. Ze is de dochter van acteur Will Smith, die in 1997 met Pinkett-Smith trouwde. Naast dochter Willow hebben ze ook zoon Jaden, die actief is als acteur en muzikant.