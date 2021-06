Festivalorganisatoren maken zich op voor verschillende festivals in het land, nu eendaagse buitenevenementen per 30 juni zijn toegestaan. Met welke maatregelen krijg je als bezoeker van een festival te maken?

Bij aanvang wordt er gevraagd om een coronatoegangsbewijs. Dit kan een negatieve testuitslag zijn die niet ouder is dan veertig uur, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van het coronavirus dat maximaal zes maanden oud is.

Een coronatoegangsbewijs kun je aanmaken via de CoronaCheck-app of coronacheck.nl. Maximaal vier uur voor binnenkomst is ook een gezondheidscheck verplicht.

Vanwege het coronatoegangsbewijs is het houden van 1,5 meter afstand niet verplicht bij evenementen die plaatsvinden op een afgesloten locatie. Vanaf 25 juli zijn ook meerdaagse evenementen met meer dan 25.000 bezoekers weer toegestaan.

Dit betekent dat er tussen de verschillende festivaldagen een overnachting op het terrein mag plaatsvinden. Een tussentijdse test is dan verplicht voor bezoekers. Het is nog niet bekend of deze tussentijdse test met een zelftest of bij een teststraat kan worden uitgevoerd.

Een greep uit de festivals die de komende maanden staan gepland: Verknipt Festival (3 en 4 juli), Recreatieplas Strijkviertel in De Meern

Electronic Picnic Festival (10 juli), Leeghwaterpark in Purmerend

Welcome to The Village (16, 17 en 18 juli), Leeuwarden

Festival Macumba (24 juli), Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel

Solar (29, 30, 31 juli en 1 augustus), Maasplassen in Roermond

Milkshake (31 juli en 1 augustus), Westerpark in Amsterdam

Loveland (7 en 8 augustus), Sloterpark in Amsterdam

Dance Valley (14 augustus), recreatiegebied Spaarnwoude

Dutch Valley (15 augustus), recreatiegebied Spaarnwoude

Lowlands (20, 21 en 22 augustus), Biddinghuizen

Down The Rabbit Hole (27, 28 en 29 augustus), Biddinghuizen

Mysteryland (27, 28 en 29 augustus), Haarlemmermeer

Paaspop (3, 4 en 5 september), Schijndel

Into the Woods (10 en 11 september), Amersfoort

A Day at the Park (18 september), Kralingse Bos in Rotterdam

Mystic Garden (25 september), Sloterpark in Amsterdam

Subsidieregeling

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. Als een evenement vanwege het coronavirus toch niet door kan gaan, worden gemaakte kosten van organisatoren vergoed. Het gaat hierbij vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers, zoals bij de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen.