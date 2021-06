Olivia Rodrigo wordt beticht van het plagiëren van onder anderen Courtney Love en Elvis Costello. Waar Love woedend reageerde, zegt Costello er geen probleem in te zien.

Een fan van de zanger reageerde op een bericht over Rodrigo en het vermeende plagiaat. "Dit is geen verrassing, het eerste nummer van het album (Brutal, red.) is zo ongeveer een directe kopie van Elvis Costello."

"Dit is prima, wat mij betreft. Het is hoe rock-'n-roll werkt. Je pakt de stukjes van een ander pleziertje en maakt er je eigen speelgoed van. Zo deed ik het", aldus Costello op Twitter, die in zijn bericht refereert naar zijn eigen nummer Pump it Up, dat geïnspireerd was op Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan. Dylan liet zich op zijn beurt weer inspireren door Chuck Berry's Too Much Monkey Business.

Love was minder blij met de referentie die Rodrigo recent leek te maken naar de zangeres. Een foto die wordt gebruikt om het livestreamconcert van Rodrigo te promoten, lijkt erg op de cover van het album Live Through This van Hole, de band waar Love in zat. "Het was onbeleefd van haar en haar platenmaatschappij om mij niet te vragen of het oké was. Maar dit gebeurt al mijn hele carrière, dus het maakt niet meer uit."