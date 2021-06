Duncan Campbell, de zanger van de Britse reggaeband UB40, stopt met het maken van muziek. Dat laat de 63-jarige Campbell, die al een tijd kampt met gezondheidsproblemen, weten op de website van de band.

"Helaas heb ik vanwege mijn constant zwakke gezondheid moeten besluiten om uit de band te stappen en mij te richten op mijn herstel", aldus de zanger. "Ik ben erg dankbaar en wil graag mijn oprechte waardering uitspreken aan de fans, voor al hun steun in de afgelopen periode en tijdens mijn tijd bij UB40."

Duncan werd vorig jaar zomer al eens in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte. Sindsdien kwakkelt hij steeds meer met zijn gezondheid.

Campbell is sinds 2008 de leadzanger van UB40. Hij nam toen de plaats in van zijn broer Ali, die de band verliet na onenigheid.

Zijn oudere broer en medebandlid Robin (66) laat in een reactie weten dat hij ervan baalt dat Duncan noodgedwongen moet stoppen.

"Hoewel we het erg jammer vinden, begrijpen en steunen we zijn beslissing volledig. Wat onze tournee betreft: we zijn klaar om komende zomer weer shows te geven en we zullen binnenkort een nieuwe frontman presenteren."