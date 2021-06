Wes Madiko, de zanger die in 1997 een wereldwijde hit scoorde met het nummer Alane is op 57-jarige leeftijd overleden. Zijn manager heeft dat in een verklaring aan Kameroense media bekendgemaakt.

Madiko, die op 15 januari 1964 werd geboren, is overleden na een infectie die hij opliep in het ziekenhuis, de zanger lag al enkele dagen in coma.

De zanger keerde in 2020 terug voor een samenwerking met dj Robin Schulz, die de bekende hit een remix gaf. In 1998 werkte hij mee aan de soundtrack van het tweede deel van De Leeuwenkoning, waarop zijn nummer In Youpendi te horen was.

Van Alane werden wereldwijd meer dan 10 miljoen singles verkocht.