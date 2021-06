Zanger Nielson had geen zin meer om muziek te maken nadat zijn neef Nathan, die een van zijn beste vrienden was, aan de gevolgen van acute leukemie was overleden.

"Niets deed er ineens meer toe", vertelt Nielson aan Het Parool. "Niet dat ik mezelf het leven wilde ontnemen - ik had juist net gezien hoe kostbaar gezondheid is - maar ik zag gewoon niet meer hoe ik dit gemis ooit moest opvangen."

De zanger, die een hechte band met zijn broers en neven heeft, ging na het overlijden van Nathan met een van zijn neven een paar dagen weg. "Alleen maar janken en drinken. Met sloten whisky konden we de scherpste pijn tenminste even verdoven."

Eenmaal thuis sloot hij zich op in de studio in zijn achtertuin, waar hij rust hoopte te vinden. "Maar op een gegeven moment moest ik toch wat doen met dat melodietje dat ik steeds in mijn hoofd hoorde. Gewoon om het kwijt te raken, want in muziek maken had ik totaal geen zin. Maar ik hoorde al snel ook een baslijntje en de drums. Het werkt blijkbaar toch zo bij mij dat die muziek blijft komen. Ook op momenten als deze."

Nielson is blij dat hij zijn emoties kwijt kon in een aantal liedjes, waarvan hij er over twee weken eentje live hoopt te zingen in Bloemendaal. "En wat prachtig is: mijn nichtjes, de zusjes van Nathan, luisteren af en toe naar die zes liedjes als ze het moeilijk hebben. Ze zeggen dat ik heb verwoord wat zij ook voelen. Dat maakt me trots."