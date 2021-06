Winston Marshall, de banjospeler en een van de oprichters van Mumford & Sons, stapt definitief uit de band nadat hij zich eerder dit jaar lovend had uitgelaten over het boek Unmasked van de rechtse activist en schrijver Andy Ngo.

Unmasked gaat over hoe antifa, een losse beweging van antifascistische activisten, op een radicale manier de democratie zou willen vernietigen. "Eindelijk tijd om je belangrijke boek te lezen", schreef Marshall. "Je bent een moedig man", richtte hij zich tot Ngo, die bekendstaat om zijn conservatieve denkbeelden.

Daarna nam Marshall al tijdelijk afscheid van de muziekgroep. Hoewel de overige leden hem daarna weer terug vroegen, heeft hij besloten daar niet op in te gaan, omdat hij niet wil dat zij de dupe worden van zijn meningen, schrijft hij op Medium.

"De band verlaten is mijn enige optie", stelt Marshall. "Door weg te gaan, hoop ik vrijuit te kunnen spreken zonder dat zij daar last van hebben. Ik vertrek met liefde in mijn hart en wens die drie mannen het allerbeste", aldus de banjospeler, die zegt zich te gaan richten op zijn non-profitorganisatie Hong Kong Link Up. Ook wil hij "praten en schrijven over verschillende thema's".

'Bespottelijk om mij een fascist te noemen'

De muzikant verduidelijkt in zijn verklaring ook dat hij extreemrechts gedachtegoed niet ondersteunt, hoewel velen hem daarvan beschuldigden na zijn tweet aan Ngo. "Niets ligt verder van de waarheid af. Dertien van mijn familieleden zijn omgekomen in de concentratiekampen tijdens de Holocaust. Het is bespottelijk om mij een fascist te noemen." Hij zegt politiek extremisme te veroordelen, of het nou om extreemlinks of extreemrechts gaat.

Volgens Marshall duurde het even voor hij besefte hoeveel invloed zijn tweet naar Ngo had op de rest van de band. "We zijn vier individuen, maar in de ogen van het publiek zijn we één, en daarnaast zijn we naar onze zanger vernoemd. Die naam is door het slijk gehaald en ik wil sorry zeggen voor de ellende die dat voor iedereen heeft opgeleverd."