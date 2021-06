Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson. In het lied De muziek gaat altijd door zingen de twee over de aandoening die hen allebei heeft getroffen.

Beide zangers moesten in hun carrière noodgedwongen een stap terug doen wegens de ziekte van Parkinson. Met De muziek gaat altijd door willen ze laten zien hoe belangrijk het is dat er meer aandacht komt voor deze neurologische aandoening.

Het bekende duo Fluitsma & van Tijn maakte het nummer in samenwerking met tekstschrijver Han Kooreneef. Daarnaast werkten ook Smids dochter Coosje, Anita Meyer, Berget Lewis en Jim Bakkum eraan mee.

Smid (68) kreeg een aantal jaren geleden te horen dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Hij kan licht werk nog zingen, maar zwaar werk niet meer, vertelde hij onlangs in Rooijakkers Over De Vloer. De Nijs (78) heeft voor eind dit jaar een grote show gepland in België om afscheid te nemen van het podium. Ook in Nederland gaat er iets gebeuren, maar hij heeft nog niet bekendgemaakt wat dat is.