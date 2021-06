Mark Hoppus, bassist en één van de oprichters van de Amerikaanse band Blink-182, is gediagnosticeerd met kanker. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt op sociale media.

"De afgelopen drie maanden heb ik chemotherapie gekregen voor mijn kanker. Het is klote en ik ben bang, maar op hetzelfde moment ben ik ook gezegend met geweldige doktoren. Mijn vrienden en familie zullen mij hier doorheen helpen", aldus de 49-jarige bassist.

Hoppus zegt dat hij de komende maanden nog meer behandelingen zal krijgen. Hij is positief over een goede uitkomst. "Ik kan niet wachten om kankervrij te zijn en jullie allemaal te zien bij een concert in de toekomst."

De Amerikaanse rockband Blink-182 is in Nederland vooral bekend van de hits All the Small Things en Feeling Things. Naast Hoppus zitten ook Travis Barker en Matt Skiba in de groep.