Ilse DeLange neemt komend seizoen plaats in de jury van Deutschland Sucht Den Superstar, de Duitse versie van Idols. Dat heeft de Duitse zender RTL woensdag bekendgemaakt.

DeLange maakt al enkele jaren voorzichtig naam in Duitsland. In 2020 deed ze mee aan Sing Mein Song, de Duitse versie van Beste Zangers, en eerder dit jaar liet ze haar stijldanskunsten zien als kandidaat in Let's Dance. De zangeres moest vanwege een blessure opgeven.

Als coach van The voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior heeft DeLange al enige ervaring opgebouwd in het zoeken naar nieuwe talenten.

Deutschland Sucht Den Superstar is alweer toe aan het negentiende seizoen en wordt in 2022 uitgezonden. Naast DeLange zitten ook Toby Gad en Florian Silbereisen, bekend van het schlagertrio Klubbb3 met Jan Smit, in de jury.

Tussen 2005 en 2007 had het programma ook al een Nederlands tintje. Toen presenteerde Tooske Ragas de show samen met haar Duitse collega Marco Schreyl.