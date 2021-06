Een groep van meer dan tweehonderd bekende Britse artiesten, onder wie Radiohead, Katie Melua en Little Mix, willen in gesprek met de Britse regering. De kosten van toeren door Europa zijn na de Brexit veel hoger geworden, waardoor het geven van concerten soms zelfs verliesgevend is.

Mensen werkzaam in verschillende sectoren kunnen na de Brexit vanuit het Verenigd Koninkrijk visumvrij reizen naar landen binnen de Europese Unie. Voor onder anderen muzikanten geldt die uitzondering niet.

Daardoor zou het kunnen zijn dat voor elk land dat artiesten aandoen een apart visum moet worden geregeld. Zodoende wordt een tournee logistiek lastiger en duurder, en dit zorgt voor een afname in het aantal concerten van Britse artiesten.

Het voornaamste doel van de groep artiesten is het aanpassen van de regels, zodat er niet voor elke reis een nieuw visum hoeft te worden aangevraagd. Ook wordt gewenst dat Britse vrachtwagens en bussen, waarin de apparatuur voor de shows wordt vervoerd, vrij door de Europese Unie mogen reizen.

Voordat dit geregeld is, willen artiesten worden gecompenseerd met een steunpakket. "Dit bedreigt de toekomst van de Britse muziek", laten de artiesten weten op de website Let The Music Move.

Volgens het Britse ministerie van Cultuur zijn er zeventien landen in de EU, waaronder Nederland en Frankrijk, waarin een visum of werkvergunning niet nodig is. Entertainmentvakbond Bectu zegt echter dat er alsnog "veel bureaucratie voorkomt" wanneer er een vergunning moet worden geregeld om op te treden in een van deze landen.

Zo'n 30.000 Britten zijn werkzaam in de muziekindustrie. 80 procent van de tourbussen die rondrijden in Europa, zijn eigendom van een Britse artiest.