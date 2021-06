Dries Roelvink is momenteel bezig met het componeren van een nummer dat hij wil inzenden voor de Songfestival-selectie. De zanger vertelde in De 538 Ochtendshow dat het een orkestraal nummer wordt.

Roelvink omschrijft het nummer als "angstig mooi".

"Het begint heel orkestraal, dan blijft er een klein pianootje over. Dan begin ik klein te zingen en dan komt het refrein eraan. Daar komen de strijkers en de blazers en de pauken. Dan pak ik uit en dan denken ze: wie is dit in godsnaam? Het lijkt wel Andrea Bocelli! Er zit ook een Italiaanse kreet in, twee regels."

Volgens Roelvink kreeg zijn zoon Dave kippenvel van het liedje.

De zanger heeft al vaker de wens uitgesproken om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Hij liet eerder weten een Engelstalige powerballad te willen inzenden.

Iedereen die dat wil, kan een liedje naar de Songfestival-commissie sturen. Het nummer moet voor eind augustus binnen zijn. Voor de editie van 2022, die plaatsvindt in Italië, bepaalt een commissie bestaande uit onder anderen Cornald Maas, Jan Smit en Coen Swijnenberg welke artiest Nederland mag gaan vertegenwoordigen.