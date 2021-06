Peter Koelewijn verzon een verhaal rond zijn grote hit Kom Van Dat Dak Af omdat hem telkens weer werd gevraagd waar het nummer over gaat. Dat vertelt de tachtigjarige zanger in Nieuwe Revu.

"Ik heb verscheidene verslaggevers en journalisten voorgehouden dat de kreet van mijn broers kwam, die - om voorbijgangers voor het lapje te houden - plagend naar boven wezen en dan schreeuwden: 'Kom van dat dak af!'", aldus Koelewijn.

"De werkelijkheid is dat het zinnetje voor mij geen achtergrond of betekenis heeft. Liedjes ontstaan soms door iets wat je ervaart of beleeft, zoals het vaak gaat bij liefdesliedjes. Maar een melodie, refrein of pakkende tekstregel kan ook zonder aanleiding zomaar ontstaan."

Het nummer, dat begin jaren zestig werd uitgebracht en een grote hit werd, werd bij toeval opgenomen. De band reisde met de trein van Eindhoven naar Heemstede om een demo op te nemen, net een paar dagen nadat Koelewijn Kom Van Dat Dak Af had geschreven.

"Iedereen pakte z'n instrument en zo hebben we het nummer in de trein ingestudeerd. Eenmaal in de studio zeiden we tegen de mensen van EMI dat we dat derde liedje net zo goed konden opnemen, want alles stond toch al klaar. Zo is Kom Van Dat Dak Af dus eigenlijk per ongeluk opgenomen."