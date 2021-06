De voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival van 2022 zijn officieel begonnen. Op het hoofdkwartier van de European Broadcasting Union in het Zwitserse Genève is de zogeheten Reference Group dinsdag bij elkaar gekomen.

De referentiegroep bestaat uit enkele delegatiehoofden, uitvoerend producenten van eerdere edities en Songfestival-baas Martin Österdahl. Het is hun taak om het evenement zonder problemen over te dragen aan de volgende organisator, in dit geval Italië. Namens de NPO waren Sietse Bakker en Astrid Dutrenit aanwezig.

Volgens het Italiaanse delegatiehoofd Simona Martorelli is er in Italië veel enthousiasme rond het Songfestival. "Onze eerste taak is natuurlijk om in de zomer een geweldige gaststad te vinden voor de show van volgend jaar", zegt ze op de website van het Songfestival.

De overdracht tussen de organiserende omroepen is altijd een bijzonder moment, vult Österdahl aan. "We kijken terug op drie geweldige shows in Rotterdam en het verheugt ons het team van de Italiaanse omroep RAI te verwelkomen", zegt hij. "We kijken nu al uit naar wat ze ons in 2022 zullen brengen."

Het Songfestival vindt volgend jaar in Italië plaats vanwege de overwinning van Maneskin in Rotterdam.