BLØF brengt vrijdag een nieuwe EP met vijf nummers uit: Polaroids_01. Dan komt ook Doe het Dan uit, een nummer dat ertoe aanspoort te doen wat je graag wil. Voor de bandleden is dat toch echt optreden, beseften ze maar al te goed tijdens de coronacrisis.

Het is bedoeling dat er vier delen van Polaroid uitkomen. "Die versnippering van hele verschillende liedjes vonden we wel tof. Tegelijkertijd is het verbindende dat we al die beelden en herinneringen proberen te vatten in een fotootje, een polaroid. Dat gevoel proberen we te pakken", legt bassist Peter Slager uit aan NU.nl.

Slager, die ook de nummers van de band schrijft, ervaarde de coronaperiode verre van inspiratieloos. "Ook dit soort ellende heeft een paar goede kanten. Zo ga je veel bewuster nadenken over wat je met je leven aan het doen bent. En hoe wel of niet leuk je dat vindt. Wij doen dit al heel lang, volgend jaar bestaan we al dertig jaar. Je gaat het dan een klein beetje voor lief nemen, maar dat gaat er in een periode als deze echt wel vanaf. We waarderen het nu weer voor wat het is: namelijk iets heel bijzonders. Hoe krom het ook is, dat was zonder corona misschien niet gebeurd."

Vanuit deze gedachte is het nummer Doe het Dan ontstaan. Het is geïnspireerd op het einde van de pandemie, legt zanger en gitarist Paskal Jakobsen uit. "Op den duur zit je in een soort maalstroom, waarin dingen vanzelfsprekend zijn en je eigenlijk weinig vragen stelt. Nu is dat anders. We kiezen echt voor het optreden en het leven met de band. We staan meer dan ooit in de startblokken."

In het geval van de band gaat Doe het Dan over weer op het podium staan. "Maar het kan ook gaan over je eigen individuele overwinningen. Sommige mensen hebben een duwtje in de rug nodig, misschien nu wel meer dan ooit", aldus Slager.

'Frustrerend dat we niet meer mochten optreden'

BLØF heeft het optreden ongelooflijk gemist. "Ik voel me zo thuis op het podium", legt drummer Norman Bonink uit. "Als dat op gegeven niet meer kan, is dat heel frustrerend. Ik ga me straks letterlijk en figuurlijk de blaren op m'n handen spelen. Met genoegen."

"Het is toch wel een way of life", vult Slager zijn bandlid aan. "Een dag of drie met de bus op bad om op te treden. Dat staat dan in contrast met een vrij rustig bestaan thuis; met een gezin en een handjevol goede vrienden. Dat is minstens zo belangrijk, maar de balans maakt het zo leuk. En die balans was afgelopen jaar zoek." Ook zegt hij dat de energie die je uitwisselt met het publiek verslavend is. "En als je dan cold turkey moet stoppen zoals nu, dan knap je daar niet van op."

'Positief effect van deze coronashit'

Daar is Jakobsen het niet helemaal mee eens. "Ik heb eigenlijk gemerkt dat ik ook heel gelukkig kan zijn als ik niet optreed. Het was in die zin een hele louterende ervaring. En die resulteert nu in een hele bewuste keuze om dit weer te willen doen. Ik heb me echt voorgenomen om naar alle mooie dingen die me nog gaan overkomen met die band, en laat het er in godsnaam een hoop zijn, bewuster en dankbaarder te kijken. Dat is wel het positieve effect van deze coronashit."

Weer het podium opklimmen maakt de band niet zenuwachtig, maar wel "eager", aldus Slager. De agenda van de band raakt al aardig vol. "Maar het is nog spannend", vindt Bonink. "De regels veranderen steeds, daar moet je een beetje op inspelen. Je merkt ook dat de venues daar nog mee zitten."

Slager vult hem aan: "Er staat van alles, maar wat er echt doorgaat is nog te bezien. We proberen niet te ver vooruit te kijken. Volgende maand hebben we weer optredens, daar zien we naar uit. Hoe het najaar volloopt zullen we zien, maar het kan mij niet vol genoeg."