Stef Bos heeft een lied gecomponeerd voor veteranen. Hij zal het nummer op 26 juni, op Nederlandse Veteranendag, ten gehore brengen onder begeleiding van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'.

De kapel zal vervolgens ook Claudia de Breij en Snelle begeleiden, die ook optreden. Naast de artiesten zijn koning Willem-Alexander en demissionair minister-president Mark Rutte bij de viering van de Nederlandse Veteranendag aanwezig. Dit jaar vindt de viering plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar vier veteranen hun bijzondere verhalen vertellen.

De demissionaire minister-president, demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie en Jaap Smit, de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, houden een toespraak. Het programma wordt live uitgezonden, er zijn geen publieke activiteiten. Na afloop spreekt de koning met een aantal veteranen.

Nederland telt ruim 100.000 veteranen. In de openingsceremonie van het programma staan zij centraal. Aansluitend vertellen enkele veteranen over hun ervaringen op missie en hun tijd naderhand terug in Nederland. De sprekers dienden onder moeilijke omstandigheden in Afghanistan, Nederlands-Indië en Sarajevo.