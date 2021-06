Sander Hoogendoorn vond het maandag tijd om Bilal Wahib een tweede kans te geven. De radio-dj stapte van de ban af en speelde het nummer Tigers, meldt de NOS. Het zou de eerste keer zijn sinds het Instagram-incident van de acteur en rapper dat er een nummer van Wahib op de Nederlandse publieke radio was te horen.

Hoogendoorn besprak maandagochtend in de uitzending van Sanders Vriendenteam met zijn mede-dj's of het tijd is om de rapper een tweede kans te geven. "Ik vroeg me hardop af: moeten we hem niet gewoon weer een keertje draaien?"

"Hij is door alles en iedereen gecanceld", aldus de radio-dj. Hij vraagt zijn luisteraars wat zij hiervan vinden. Daar komen wisselende reacties op.

Ook collega Thijs Boontjes is het niet direct eens met Hoogendoorn. "Ik vind niet dat z'n carrière helemaal voorbij moet zijn. Maar ik vind wel dat iedereen met zo'n grote following moet weten dat er een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken. Dat je niet alleen de lusten, maar ook de lasten moet dragen."

Hoogendoorn denkt dat die boodschap wel is ingedaald bij de rapper en dat dit een leermoment voor hem is geweest. "Het is heel sterk om hem een collectieve tweede kans te geven. Ik vind dat iedereen dat verdient."

NPO zet Wahib nog niet op de playlist

Ook directeur Vincent Patty van platenlabel Top Notch vindt dat Wahib een tweede kans verdient, vertelt hij aan de NOS. Nathan Moszkowicz, de manager van de rapper, is blij dat er voor het eerst weer muziek van Wahib op de radio te horen is. "Wat er ook heeft plaatsgevonden de afgelopen maanden, zijn talent blijft onmiskenbaar. We kijken uit naar de toekomst."

"Als zender zetten we hem op dit moment niet op de playlist", stelt een woordvoerder van NPO. "Maar dj's mogen wel zelf besluiten zijn muziek te draaien als zij zich daar goed bij voelen." Dit beleid geldt niet alleen voor 3FM, maar ook voor zender FunX. Die zender draait doorgaans meer muziek van Wahib dan 3FM. Het is nog onduidelijk wat andere radiozenders doen. Zij waren niet bereikbaar voor commentaar.

Radiozenders besloten Wahib eind maart te boycotten wegens een incident waarbij de rapper een minderjarige jongen tijdens een livestream op Instagram vroeg zijn geslachtsdeel te tonen tegen betaling. De artiest liet achteraf weten dat hij "vreselijk veel spijt" had van zijn actie. "Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij", aldus zijn advocaat Nienke Hoogervorst. Er werd geen aangifte tegen de rapper gedaan.