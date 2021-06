Alle bezoekers die ingeënt zijn met een door de FDA of WHO goedgekeurd vaccin zijn welkom bij de aanstaande concertreeks van Bruce Springsteen in het St. James Theatre in New York. Aanvankelijk waren, zoals door NU.nl gemeld, mensen niet welkom bij Springsteen on Broadway als zij waren gevaccineerd met AstraZeneca. Maar daarop komt het theater nu dus terug.

Voorwaarde is wel dat bezoekers van het concert van Springsteen volledig gevaccineerd zijn, schrijft het theater op de website. Dat betekent dat de tweede prik minstens twee weken geleden moet zijn gezet.

Een vaccinatie met Johnson & Johnson, waarvoor maar een prik nodig is, moet ook minimaal veertien dagen geleden zijn ontvangen om binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen zouden er geen mondkapjes verplicht zijn en hoeft er ook geen rekening te worden gehouden met de 1,5 meter afstand.

'The Boss' treedt van 26 juni tot en met 4 september op in het theater in New York. In 2017 en 2018 stond hij ook al met een show op Broadway. Toen was het Walter Kerr Theatre het decor van zijn intieme shows.

Verbetering: NU.nl kreeg van een lezer van onze Facebook-pagina de tip dat de eerdere informatie in dit bericht achterhaald was.