Diggy Dex komt op 17 september met zijn nieuwe album Carrousel, zo kondigt de rapper en zanger vrijdag aan op Instagram.

"Het afgelopen jaar hebben Rene van Mierlo en Skiggy Rapz en ik alle liefde, energie en inspiratie die we in ons hebben in elf nieuwe liedjes gestopt en we zijn beretrots op het resultaat!", schrijft de rapper, die eigenlijk Koen Jansen heet.

De eerste single, de titeltrack van de film Herrie in Huize Gerri, is vrijdag verschenen. De bijbehorende videoclip komt maandag uit.

Carrousel is het zevende album van Diggy Dex (41) en is de opvolger van Karavaan uit 2018. De rapper is vooral bekend van hits als Slaap lekker en Treur niet (Ode aan het leven). Vorig jaar was Diggy Dex te zien in het populaire tv-programma Beste Zangers.