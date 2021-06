Foo Fighters gaan vier liedjes coveren van de Bee Gees. Het resultaat wordt uitgebracht op de LP Hail Satin, die ook een cover van een solonummer van Andy Gibb zal bevatten, het jongere broertje van de bandleden van de Bee Gees.

De rockband neemt onder de naam Dee Gees nieuwe versies op van de grote hits Night Fever, Tragedy, You Should Be Dancing and More Than a Woman. Ook coveren ze Shadow Dancing van Andy Gibb, dat in 1978 zeven weken de Amerikaanse hitlijst aanvoerde.

De LP bevat op de andere kant vijf liveversies van nummers van Medicine Midnight, het recentste album dat Foo Fighters uitbracht.

De plaat komt uit op 17 juli, op US Record Store Day. Op deze dag worden Amerikaanse platenwinkels in het zonnetje gezet en worden er speciale initiatieven georganiseerd rond muziek en langspeelplaten.

Het is niet de eerste keer dat Foo Fighters een Bee Gees-cover uitvoeren. Eerder speelden ze hun eigen versie van You Should Be Dancing voor een programma op BBC Radio 2. "Het makkelijkste nummer dat ik ooit heb gezongen", aldus frontman Dave Grohl.

Bee Gees was een popgroep die bestond uit de broers Robin, Maurice en Barry Gibb. Ze scoorden onder meer grote hits met Words en de soundtrack van Saturday Night Fever met daarop onder meer Stayin' Alive en het eerder genoemde You Should Be Dancing.