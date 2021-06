Voor het tweede jaar op rij gaat het North Sea Jazz Festival vanwege corona niet door. Onder de noemer North Sea Jazz Downtown zijn er op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli wel concerten in vier Rotterdamse zalen. Op het programma staan onder meer Trijntje Oosterhuis met het Metropole Orkest en Sven Hammond met gasten.

De concerten zijn in Bird, de Doelen, LantarenVenster en RTM Stage, de nieuwe concertzaal van Rotterdam Ahoy. De organisatie benadrukt dat alles volgens de dan geldende coronaregels gaat.

Ook The Quartet-NL is van de partij. Benjamin Herman, Ernst Glerum, Peter Beets, Han Bennink treden op met Hans Dulfer en Ronald Snijders. Het Metropole Orkest speelt ook met José James. Verder is Selah Sue toegevoegd aan het volle programma.

De kaartverkoop voor NN North Sea Jazz Downtown, zoals het festival officieel heet, start zaterdag 19 juni om 10.00 uur. Ook zijn de optredens te kijken via de website.

North Sea Jazz Downtown overlapt deels met het traditionele North Sea Jazz Round Town, altijd voorafgaand aan North Sea Jazz in Ahoy. De vijftiende editie van Round Town wordt van 24 juni tot en met 11 juli in Rotterdam gevierd met jazz, blues, soul, funk, hip-hop, pop, improvisatie en cross-overs op binnen- en buitenlocaties, online en op de jazzpodia.

Speciale gast is de Koreaanse drummer Sun-Mi Hong. Zij maakte voor Rotterdam een project met onder meer piano, strijkers, blazers, en dansers.

Het aloude North Sea Jazz Festival van dit jaar is verplaatst naar juli volgend jaar.