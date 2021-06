Hoewel alle ogen sinds de overwinning op het Songfestival op Maneskin gericht zijn, probeert de Italiaanse band zich daar zo min mogelijk van aan te trekken. De bandleden zien zichzelf dan ook niet als rolmodellen.

"Natuurlijk hebben we door dat we in de belangstelling staan en soms lijkt het alsof mensen niet kunnen wachten tot we een misstap begaan", vertelt bassist Victoria De Angelis aan NU.nl. "Maar we zijn jong en het zou niet raar zijn als er eens iets misgaat."

"Als dat gebeurt, verbergen we dat niet en zullen we onze verantwoordelijkheid nemen", voegt frontman Damiano David toe.

De zanger kreeg na de winst van de band een hoop over zich heen toen er op sociale media een video rondging waarin het leek alsof hij coke snoof in de zogenoemde green room. Hij deed vrijwillig een drugstest, waarmee hij zijn onschuld bewees.

David was niet verbaasd over de ophef. "Nee, toen ik de beelden zag wist ik dat het zou gaan exploderen. Ik vond het vervelend, maar ik voelde me niet schuldig want ik wist dat ik clean was en niks verkeerd had gedaan. Dus ik zei: 'Kom maar op met die test, dan kunnen we er daarna over ophouden en weer over muziek praten, want dat is het belangrijkst."

'We hoeven anderen niet te leren hoe ze zich moeten gedragen'

De Angelis zegt dat de bandleden zichzelf niet als rolmodellen zien. "We zijn muzikanten en uiten onszelf met onze muziek, die we delen met de wereld. Maar we voelen geen druk om een voorbeeldfunctie in te nemen. We zijn niet perfect en hoeven anderen mensen niet te leren hoe ze zich moeten gedragen."

Kritiek zal er altijd zijn, denkt frontman David. "Haters gonna hate. Dat is prima, het hoort erbij. Je moet een manier vinden om ermee om te gaan en je eigen weg blijven volgen."

Dat doen de bandleden ook als iemand probeert ze een bepaalde artistieke richting op de te duwen. Dat gebeurt weleens, beaamt de zanger, die zich samen met de rest van de band graag opvallend kleedt. "Oh ja, natuurlijk. Maar gelukkig zijn we met z'n vieren. Dus als een van ons een moeilijk moment heeft of het even niet meer weet, is de rest er om diegene te ondersteunen en te laten zien wat onze eigen richting is."

"We bepalen zelf wat voor soort muziek we maken, we bepalen zelf onze setting en we willen niet dat iemand dat verandert", aldus David. "Dus gelukkig zijn we een groep, samen staan we sterk."

"Het is belangrijk om bij jezelf te blijven", voegt gitarist Thomas Raggi toe. "Mensen waarderen het als je authentiek bent."

Vrijdag werd bekend dat de band in september optreedt tijdens Paaspop in Schijndel.