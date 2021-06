De bandleden van Maneskin, die in april het Eurovisie Songfestival op hun naam schreven met Zitti E Buoni, willen profiteren van alle mogelijkheden nu ze in het middelpunt van de belangstelling staan.

"De afgelopen weken zijn we druk geweest met het schrijven van nieuwe muziek en het geven van interviews", vertelt bassist Victoria De Angelis aan NU.nl.

"Er is zoveel te doen en nu we de mogelijkheid hebben, willen we alle kansen pakken, ook met het oog op de toekomst. Het is soms lastig om alles te organiseren, maar dit is wat we willen en we zijn dankbaar dat we nu zoveel kansen krijgen."

De band was al populair in Italië, waar ze in 2017 als tweede eindigden in X Factor. Daarna brachten ze hun debuutalbum uit en eerder dit jaar wonnen ze het prestigieuze muziekfestival van San Remo, dat bepaalt wie er naar het Songfestival mag.

"Eigenlijk doen we nu alle dingen die we eerder in Italië deden, maar dan in heel Europa", legt zanger Damiano David uit. "We kunnen nu zoveel mensen bereiken", aldus gitarist Thomas Raggi. De band hoopt deze zomer op verschillende festivals te kunnen spelen en ook eigen concerten te kunnen geven. Vrijdag werd bekend dat Maneskin in ieder geval optreedt tijdens Paaspop in september.

'We zijn altijd bezig met schrijven van nieuwe nummers'

Hoewel Maneskin in maart het album Teatro d'ira - Vol. 1 uitbracht, wordt er alweer hard gewerkt aan de opvolger. "We zijn altijd bezig met het schrijven van nieuwe nummers", legt De Angelis uit. "Een nummer dat je nu maakt hoeft niet per se op het volgende album te verschijnen, misschien gebruik je het pas over een paar jaar. Maar we vinden het fijn om creatief bezig te zijn, want op die manier kun je alles verwerken wat je meemaakt."

David vindt daarnaast dat de buitenwereld het verdient om nieuwe muziek te horen nu de band zo populair is. "We gaan niet alleen maar interviews geven. Dat is ook leuk natuurlijk, maar uiteindelijk zijn we muzikanten en willen we nieuw werk laten horen."

Het schrijven doen ze met z'n vieren: David, De Angelis, Raggi en drummer Ethan Torchio. "We hebben geen vaste werkwijze", zegt David. "Soms begint een nummer vanuit een gitaarriff, soms vanuit een drumbeat en soms vanuit een melodie. We proberen om telkens nieuwe dingen te proberen en hebben allemaal onze unieke achtergrond, wat ervoor zorgt dat we elk iets anders kunnen bijdragen aan het creatieve proces."