Zangeres Elske DeWall, onder meer bekend van haar rol als Maria in The Passion, heeft een Friestalige versie van Wim Sonnevelds klassieker Het Dorp gemaakt. 't Nije Doarp wordt gebruikt in de film De Kameleon aan de ketting, die eind juni in de bioscopen gaat draaien.

De tekst van de nieuwe versie is geschreven door regisseur en acteur Steven de Jong. Het nummer is vanaf vrijdagochtend te beluisteren op het YouTube-kanaal van DeWall.

Het Dorp is een bewerking van het Franse lied La Montagne. Schrijver Friso Wiegersma eerde met het lied in 1965 zijn geboortedorp Deurne en constateerde dat de vooruitgang het dorp niet per se goedgedaan heeft.

Het nummer staat al twintig jaar doorlopend hoog in de Top 2000 en werd door talloze Nederlandse zangers gezonden: van Karin Bloemen tot André van Duin en van Willem Nijholt tot Frans Bauer.

De Kameleon aan de ketting is de derde bioscoopfilm van De Jong over de beroemde Friese tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer. De hoofdrollen worden gespeeld door Sens en Imme Gerritsen uit Utrecht.

De vorige twee bioscoopfilms kwamen in 2003 en 2005 uit en trokken respectievelijk 750.000 en 450.000 bezoekers. Jos en Koen van der Donk hadden in die films de hoofdrollen.

Van de boeken van De Kameleon zijn in totaal meer dan zestien miljoen exemplaren verkocht.