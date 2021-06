Bij de negen shows van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zijn in totaal 48 van de 29.875 bezoekers mogelijk besmet met het coronavirus, zegt Fieldlab Evenementen op basis van cijfers die door verschillende GGD's ter beschikking zijn gesteld.

Dat komt neer op een gemiddelde van 1,6 per duizend of ruim vijf per show. Bij elke show mochten maximaal 3.500 bezoekers aanwezig zijn, die bij aankomst een negatief testbewijs moesten overhandigen van maximaal 24 uur oud. Iedereen werd geplaceerd en had een zitplek om contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast waren er in totaal dertien personen die tijdens het evenement al besmet waren. In de periode dat het Songfestival plaatsvond waren er gemiddeld 4,9 per duizend mensen besmet onder de Nederlandse bevolking.

De cijfers omvatten enkel de bezoekers van het Songfestival en niet de crew, vrijwilligers, pers en delegatieleden. Naar verwachting worden die statistieken later deze maand door de organisatie zelf bekendgemaakt.

Het Songfestival vond plaats van van 17 tot en met 22 mei. De Italiaanse band Maneskin won met het nummer Zitti E Buoni.