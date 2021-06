De kans is groot dat je Frans Duits of De Leeuwendans in de afgelopen week ergens hebt gehoord: het nummer wordt volop gedraaid. Duijts, die de liedjes met rapper Donnie maakte, vertelt in gesprek met NU.nl dat de hit ervoor heeft gezorgd dat hij nu ook bij andere doelgroepen veel populairder is geworden.

"Ik merk het aan alles dat het nummer zo'n succes is", vertelt Duijts. "Ik krijg enorm veel interviewaanvragen, boekingen voor festivals, privéfeestjes, aanvragen voor tv-programma's. Mijn BN'er-status groeit met de dag, haha. Toen ik het met Donnie maakte hadden we wel het idee een leuk liedje te pakken te hebben, maar niet dat het zo'n kneiter van een hit zou worden."

De aandacht is enorm toegenomen, merkt Duijts. "Niet alleen AVROTROS klopt nu aan, maar ook BNNVARA en Veronica, om wat te noemen. Dat is wel echt waar je het voor doet, dat is supergaaf. In 2008 had ik een hit met Je denkt maar dat je alles mag van mij en toen merkte ik hetzelfde. Dat is nu weer aan de orde."

Niet alleen de media-aandacht is breder geworden, ook het publiek dat naar zijn muziek luistert is veel gevarieerder. "Je kunt tegenwoordig op de voet volgen wie je muziek luistert en hoe vaak. Ik zie dat jonge mensen nu ook naar mijn YouTube gaan, me volgen op Spotify en op TikTok. Zo ontdekken ze ook mijn andere liedjes, want ik merk dat daar ook veel streams bij zijn gekomen. Zo wordt Ik laat je nooit meer gaan ineens heel veel beluisterd. Ik merk het ook terug op straat; hoor ik het nummer ineens door de auto heen schallen."

214 Bekijk Donnie en Frans Duijts - De Leeuwendans

'Donnie en ik hebben dezelfde humor'

Duijts (42) leerde rapper Donnie (26) kennen op een festival waar ze allebei optraden. "We hadden gelijk een klik en nu we elkaar beter hebben leren kennen merken we ook dat we, ondanks onze generatiekloof, dezelfde interesses en humor hebben. We houden bijvoorbeeld allebei heel erg van horloges en maken graag snelle woordgrapjes. Het is heel leuk om met hem samen te werken."

Zo'n vijftien maanden geleden schreef Donnie de hit Frans Duits en belde hij de zanger op met de vraag of hij het wilde komen beluisteren. "Toen hij het liet horen in de studio lag ik een kwartier op de grond van het lachen en binnen dezelfde tijd stond het op de plaat. Zo snel had ik nog nooit iets opgenomen."

Een paar weken geleden volgde De Leeuwendans, dat dezelfde melodie heeft als Frans Duits, maar een tekst die is geïnspireerd op het EK voetbal. Ook dat is weer een enorme hit. Zit er in de toekomst nog een samenwerking in tussen de rapper en de zanger?

"Gister heb ik het er toevallig nog met Donnie over gehad, en we zien wel hoe het loopt. We gaan geen tweede Frans Duits maken, want ik denk dat de lol hiervan z'n maximum wel heeft bereikt. Maar als Donnie een nieuw liedje bedenkt en we vinden het allebei leuk, dan doen we dat gewoon."

"Ik heb geen idee of ik dit succes nog kan evenaren. Ik heb altijd gezegd: Je denkt maar dat je alles mag van mij is dé grote hit van mij, maar deze gaat daar nog wel overheen. Gister werd het liedje zeshonderd keer per uur gestreamd. Dat is bizar. Ik vind het ook helemaal niet erg om dit de rest van mijn leven te blijven zingen, dat gaat echt niet vervelen."