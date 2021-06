Het Zwarte Cross-festival zal in 2021 niet doorgaan. Er is volgens de organisatie te veel onzekerheid over de coronasteun en de vergunningseisen. Het evenement in Lichtenvoorde zou dit jaar van 14 tot en met 17 juli plaatsvinden.

"Het is een enorme domper, voor ons en zeker ook voor jou, onze trouwe bezoeker", zegt Ronnie Degen, mede-eigenaar van organisator de Feestfabriek in een persbericht. "Maar met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie."

In 2022 moet de Zwarte Cross tussen 14 en 17 juli plaats gaan vinden. De organisatie wil dit jaar echter wel een alternatief evenement organiseren. Tussen 24 en 26 september wordt de Mega Immuun Party georganiseerd in Lichtenvoorde. Hier kunnen twintigduizend bezoekers per dag naartoe, maar niemand zal mogen overnachten. Voor dit evenement loopt het vergunningstraject nog.

De eerste editie van de Zwarte Cross vond plaats in 1997. Op de 21e editie van het driedaagse festival in 2017 kwamen 220.000 bezoekers af, nog steeds een record in de geschiedenis van het evenement.