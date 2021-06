Metallica zal in 2022 op Pinkpop spelen. De Amerikaanse band was voor het laatst zeven jaar geleden op het festival in Landgraaf te zien.

De roemruchte metalband gaat vrijdag 17 juni afsluiten op het hoofdpodium. De kaartverkoop voor het festival wordt zaterdag 2 oktober hervat, schrijft de organisatie op Twitter.

Het vorige optreden op Pinkpop van Metallica werd geteisterd door een heftige storm. De band moest het optreden even uitstellen en besloot in een backstageruimte op te warmen. Dat is destijds gefilmd en staat op YouTube.

De organisatie meldde woensdag daarnaast dat de Red Hot Chili Peppers toch niet naar de 51e editie van het festival komen. Een reden hiervoor werd niet gegeven.

Pinkpop kan door de gevolgen van de coronacrisis dit jaar geen doorgang vinden. De organisatie probeerde tot op het laatste moment een programma neer te zetten dat aan de eigen kwaliteitseisen voldoet, maar dat lukte uiteindelijk niet.

Een afgeslankt Pinkpop met vooral Nederlandse artiesten was voor de organisatie geen optie, vertelde een woordvoerder aan NU.nl: "We hebben eigenlijk altijd gezegd dat grote internationale artiesten met een dagelijkse topheadliner per dag het DNA van Pinkpop bepalen. En dan hebben we het echt over stadionvullende acts."