Kyteman, alias Colin Benders, keert na twaalf jaar afwezigheid als Kyteman's HipHop Orkest terug op de Nederlandse podia. Op de website worden optredens op de festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole en in de Ziggo Dome aangekondigd.

Kyteman toerde jarenlang met het Kyteman's HipHop Orchestra en speelde een mix van klassiek, hiphop en jazz. Zijn trompetspel was een van de belangrijkste elementen van hun muziek.

Later speelde hij met het Kyteman Orchestra. Ook in die samenstelling werd een belangrijke plek voor het blaasinstrument ingeruimd, maar daarmee stopte hij in 2016. Daarna legde Benders zich succesvol toe op analoge techno.

"Ik was er jarenlang heilig van overtuigd dat dit nooit ging gebeuren en dat het hoofdstuk gesloten was", aldus Benders. "Tot ik bij een uitzending van Matthijs Gaat Door werd geconfronteerd met hoe erg ik iedereen miste. Vanaf dat moment kon ik nergens anders meer aan denken. En nu zijn we hier."

De festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole zijn al uitverkocht. De kaartverkoop voor het concert op 9 oktober in de Ziggo Dome moet nog beginnen. De voorverkoop begint donderdag 17 juni om 10.00 uur.