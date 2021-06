De 74-jarige rock- en punklegende Iggy Pop maakt op 22 juni 2022 zijn opwachting in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht. De kaartverkoop begint aanstaande vrijdag om 10.00 uur.

Het is vooralsnog de enige datum waarop de artiest volgend jaar in Nederland is te zien, schrijft de organisator in een persbericht.

Iggy Pop maakt sinds 1967 muziek. Hij richtte met de broers Ron en Scott Asheton de band The Stooges op en scoorde hits als I Wanna Be Your Dog, No Fun, Search and Destroy en 1969.

In de jaren zeventig werkte James Newell Osterberg jr. - zoals Iggy Pop eigenlijk heet - samen met onder anderen David Bowie. In Nederland baarde de zanger opzien toen hij in het muziekprogramma Toppop het nummer Lust For Life playbackte, wild danste en onder meer planten in de studio kapotmaakte.