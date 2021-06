Bruce Springsteen heeft tijdens de pandemie muziek opgenomen met The Killers en rockmuzikant John Mellencamp, zo vertelde hij volgens NME aan Sirius XM E Street Radio.

"Brandon (Flowers, de frontman van The Killers, red.) en ik hebben met de band iets gemaakt dat binnenkort verschijnt", aldus de 71-jarige Springsteen. "Het komt over ongeveer een week uit. Ik heb me niet verveeld de afgelopen tijd."

De zanger reisde ook onder meer af naar Indiana om mee te werken aan het nieuwste project van Mellencamp. "Ik heb meegeholpen aan drie nummers voor Johns album en we hebben samen wat tijd doorgebracht."

"Het lijkt erop dat het nieuws naar buiten is", schrijven The Killers vrijdag op Instagram. "Als 'The Boss' besluit dat het tijd is, dan is het tijd."

