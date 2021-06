Kaarten voor het Belgische festival Pukkelpop, waar doorgaans ook veel Nederlanders op afkomen, zijn de eerste paar weken alleen beschikbaar voor Belgen.

De kaartverkoop begint woensdag. Nederlanders en andere buitenlandse festivalgangers kunnen pas vanaf 30 juni kaarten bestellen, maakt de organisatie vrijdag bekend.

Pukkelpop kreeg vorige maand groen licht van de Belgische overheid om door te gaan met plannen. Vorige week werd zelfs duidelijk dat festivals vanaf 13 augustus weer 75.000 bezoekers per dag mogen verwelkomen.

Pukkelpop staat geprogrammeerd voor 19 tot en met 22 augustus in Hasselt, in hetzelfde weekend als Lowlands. Wie een kaartje koopt, zal voorlopig voor verrassingen komen te staan; de organisatie heeft nog niets bekendgemaakt over de line-up.