De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lorde - Solar Power

Fans van Lorde hebben er vier jaar op moeten wachten, maar ze is terug. De Nieuw-Zeelandse popster die in 2013 op zestienjarige leeftijd doorbrak met haar wereldhit Royals had sinds haar album Melodrama uit 2017 niets meer van zich laten horen. De zangeres heeft in de luwte aan een opvolger gewerkt, waarvan de eerste single nu een feit is. Het nummer heet Solar Power en werd samen met Jack Antonoff geschreven, met wie Lorde ook een groot deel van haar vorige plaat maakte.

Beluister het nummer hier

Duncan Laurence - Heaven Is a Hand to Hold



Met het internationale succes van Arcade heeft Duncan Laurence zich ook in de Verenigde Staten in de kijker gespeeld. Dat is de makers van de serie Love, Victor ook niet ontgaan. Voor het tweede seizoen van de serie die zich op dezelfde school afspeelt als de film Love, Simon, levert Laurence het nieuwe nummer Heaven Is a Hand to Hold. Het nummer komt slechts enkele weken na het uitbrengen van de luxe editie van het album Small Town Boy van Laurence, met de single Stars erop. Love, Victor is in Nederland te zien via Disney+. De eerste aflevering van het tweede seizoen verschijnt op 18 juni.

Beluister het nummer hier

Maroon 5 - Lost

Maroon 5 keert vier jaar na het uitbrengen van de plaat Red Pill Blues terug met het nieuwe album JORDI. Het album is vernoemd naar hun in 2017 overleden bandmanager Jordan Feldstein, die ze de bijnaam Jordi gaven. In 2019 kwam de band al met de succesvolle single Memories, die aan hem werd opgedragen en ook op het album staat. Daarna volgden de singles Nobody's Love en Beautiful Mistakes met rapper Megan Thee Stallion. Op het album zijn verder de nieuwe single Lost en samenwerkingen met onder anderen H.E.R., Stevie Nicks en de overleden rappers Juice Wrld en Nipsey Hussle te vinden.

Beluister het nummer hier

Ava Max - EveryTime I Cry

Nadat Ava Max aan het einde van 2018 was doorgebroken met haar single Sweet But Psycho, bewees de zangeres al snel geen eendagsvlieg te zijn. Ook singles als Kings & Queens, Who's Laughing Now en My Head & My Heart werden internationale hits. Max heeft inmiddels weer een nieuw nummer klaar. De single heet EveryTime I Cry en is weer een samenwerking met producer Cirkut, met wie ze veel samenwerkte op haar debuutalbum. Max vertelde eerder in een interview met NU.nl dat ze hem ontmoette toen ze op zijn verjaardagsfeest belandde en daar Happy Birthday voor hem zong.

Beluister het nummer hier

Eefje de Visser - Cybele

Eefje de Visser kreeg van het Mauritshuis in Den Haag een uitnodiging om een lied te schrijven bij een van de kunstwerken uit de collectie van het museum. De zangeres koos het schilderij met de lange titel Krans van vruchten rond een voorstelling met Cybele die geschenken ontvangt van personificatie van de vier jaargetijden (van Jan Breughel en Hendrik van Balen). "Cybele is de Romeinse godin van de vruchtbaarheid, wat achteraf toepasselijker bleek dan ik toen kon vermoeden", aldus de zangeres die onlangs aankondigde in verwachting te zijn. De Visser opende enkele weken geleden nog de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival met haar nummer Golven.

Beluister het nummer hier

S10 - Adem Je In

S10 (artiestennaam van Stien den Hollander) is pas twintig jaar oud, maar heeft al twee albums en twee EP's op haar naam staan. De zangeres en rapper slaat met haar volgende project een nieuwe weg in en de single Adem Je In is daar het eerste bewijs van. Ze schreef het gevoelige nummer samen met Jacqueline Govaert. "Dit liedje heb ik geschreven voor de mensen om mij heen die mij heel dierbaar zijn. Lang ben ik bang geweest dat dit niet voor mij was weggelegd, de veiligheid voelen die iedereen verdient. Deze mensen hebben mij een thuis gegeven dat ik zo lang heb gemist", zegt S10 op Instagram.

Beluister het nummer hier