Het is bijna zover. Het Europees kampioenschap gaat vrijdag van start en zondag speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd. Een EK is natuurlijk niet compleet zonder een aantal hits om Oranje aan te moedigen. NU.nl zet de nummers van dit jaar voor je op een rijtje.

Frank Lammers - Frank de Boer

Frank Lammers heeft speciaal voor het EK een nummer opgenomen onder de naam Frank & Frank. Het lied is een ode aan de Nederlandse bondscoach. Op de melodie van Je Veux De L'Amour van Raymond van het Groenewoud schreeuwt Lammers het uit voor de voormalig voetballer. De Boer was onlangs overigens ook te zien in een reclame van Netflix met Lammers. De Boer was toegevoegd aan een bewerkte scène uit de film Ferry waarin het leek alsof Lammmers' personage Ferry Bouman bij de bondscoach probeerde los te peuteren welke spelers er voor het EK waren geselecteerd.

André Hazes - Wij Zijn Oranje

Ook André Hazes doet een duit in het zakje om het Nederlands elftal aan te moedigen. Hij bracht zijn nummer Wij Zijn Oranje al eens uit in 2019, voor het WK voetbal voor vrouwen. De zanger besloot het nummer nog eens te recyclen nu het EK voor de deur staat. De plaat werd opgenomen voor de reclame van een drogisterijketen waarin Hazes zelf ook een rolletje speelt. De videoclip bij het nummer nam hij dit jaar op.

Donnie en Frans Duijts - De Leeuwendans

Na hun samenwerking Frans Duits proberen de rapper en de zanger het nog een keer, maar dit keer met een oranjethema. Ze hebben hun enorme hit voor een online webwinkel in een voetbaljasje gestoken en de songteksten herschreven ('We doen de leeuwendans, juich, dans / We geven ze geen kans'). De clip, waarin typisch Nederlandse verschijnselen aan bod komen - denk aan een glaasje advocaat van waaruit Duijts het publiek toezingt - is de moeite van het bekijken waard.

Snollebollekes - Links Rechts

Snollebollekes halen een vergelijkbaar trucje als dat van André Hazes uit. De feestact steekt zijn grootste hit Links Rechts in een EK-jasje en ook dit nummer wordt voor een reclame gebruikt, ditmaal van een Noord-Brabantse supermarktketen. De nieuwe versie verschijnt niet los op Spotify, maar zal alsnog bij het Nederlands publiek in het geheugen gegrift zitten, omdat het in elk reclameblok voorbijkomt.

Nienke Plas en Ronald de Boer - Goud

De samenwerking tussen de influencer en de voormalig Oranje-speler is op zijn minst opvallend te noemen. In de bijbehorende videoclip is een (toen nog) zwangere Plas te zien, die samen met De Boer feest viert in een luxe landhuis. Ondertussen worden de borrelhapjes in groten getale gefrituurd: het nummer is namelijk een initiatief van een bekend frituurvetmerk. De YouTuber verzorgt de vocalen in Goud, De Boer rapt een klein stukje mee ('Ik heb goud op mijn chest').

John de Bever - Laat ze beven

De Bever werd vooral bekend met zijn hit Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, die hij in 2017 opdroeg aan de Oranje Leeuwinnen. Die gingen vervolgens met de Europese titel naar huis, dus het is de hoop dat Laat ze beven het herenelftal ook ver kan brengen. 'De titel pakken wij, Oranje maakt ons blij', zingt de artiest.