David Ellefson, de inmiddels ontslagen bassist en medeoprichter van de metalband Megadeth, heeft toegegeven inderdaad seksuele videogesprekken te hebben gevoerd met een fan. In een politierapport, dat ook is gelezen door Rolling Stone, staat dat het om een negentienjarige Nederlandse vrouw gaat.

De vrouw heeft de betreffende beelden opgenomen en met vrienden gedeeld, waarna het filmpje ook online uitlekte. Het vermeende slachtoffer beticht de bassist van 'groomen' (vorm van digitaal kinderlokken), maar zou de beelden niet zelf online hebben verspreid.

Vorige maand werd bekend dat Megadeth de 56-jarige Ellefson had ontslagen, nadat beelden waren uitgelekt van een seksueel videogesprek tussen de muzikant en de fan. Al snel gingen verhalen rond dat deze vrouw minderjarig zou zijn.

Later bleek de fan negentien jaar te zijn en liet zij in een verklaring weten dat zij zelf het initiatief nam en dat de seksuele daden niet tegen haar wil plaatsvonden. "Er is nooit eerder iets ongepasts gebeurd. Het was allemaal met wederzijds instemmen. Ik ben geen slachtoffer en ik ben niet gegroomd. Ik was alleen zo naïef om het op te nemen en de beelden zonder zijn toestemming met een vriend te delen."

Vier tot vijf videogesprekken

De bassist heeft nu tegenover de politie toegegeven dat er vier tot vijf pikante videogesprekken hebben plaatsgevonden. De twee leerden elkaar kennen na een concert in Nederland en hielden contact.

Begin vorig jaar zagen ze elkaar weer in een Nederlands hotel, maar toen hadden ze volgens Ellefson geen fysiek seksueel contact. In de zomer van 2020 kregen ze digitaal contact en filmden ze zichzelf meerdere keren terwijl ze aan het masturberen waren. De laatste keer was in februari dit jaar.

De vrouw zegt niet te weten hoe de beelden zijn uitgelekt, maar Ellefson besluit wel juridische stappen te ondernemen tegen degene die dit heeft gedaan.

De bassist is een van de medeoprichters van Megadeth en was vanaf het begin bij de band betrokken. De groep besloot in 2002 te stoppen, om in 2010 weer bij elkaar te komen. Een vervanger van Ellefson is nog niet gevonden.